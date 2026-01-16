Hijo del último sah de Irán, antiguo monarca del país, dice que la República Islámica “va a caer”

El hijo del difunto sah de Irán, antiguo monarca del país, declaró este viernes que confiaba en que la república islámica caería ante las protestas masivas y pidió una intervención extranjera.

“La república islámica caerá, no es cuestión de si, sino de cuándo”, dijo Reza Pahlavi en una conferencia de prensa en Washington. “Regresaré a Irán”, agregó.

Pahlavi vive exiliado en Estados Unidos desde que la revolución islámica de 1979 derrocó a su padre.

Numerosos manifestantes han coreado el nombre de Pahlavi en las protestas que sacudieron el país desde fines de diciembre y que han sido reprimidas con brutalidad por las autoridades.

El hijo del sah ha expresado su intención de liderar una transición hacia una democracia laica, aunque cuenta con numerosos detractores.

Pahlavi ha pedido reiteradamente al presidente estadounidense Donald Trump que ordene una intervención militar en Irán.

“El pueblo iraní está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Es momento de que la comunidad internacional lo apoye plenamente (...), debilitando la capacidad represiva del régimen, lo que incluye atacar a los líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica y su infraestructura de mando y control”, declaró.

También pidió a todos los países que expulsen a los diplomáticos de la república islámica.