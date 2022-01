Jhon García: "Desde que supe del interés de América quería venir aquí"

Jhon García, nuevo defensa del América de Cali, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a su llegada al cuadro 'Escarlata', su salida de La Equidad y la posibilidad de trabajar con Juan Carlos Osorio.

"Viene desde el año pasado, venía en conversaciones, al final del año me dijeron que me acercara a la ciudad de Cali para firmar contrato", comentó con emoción sobre su llegada a la capital vallecaucana.

De su salida del equipo 'Asegurador', comentó: "yo no jugué sobre el final del torneo, porque tuve una pequeña lesión en el partido de Manizales, después volvió contra el América y Junior, y ahí me expulsaron. Hubo un desacuerdo para firmar el contrato de renovación y yo preferí no quedarme en un lugar donde por ese pequeño desacuerdo no iba a sentirme a gusto".

Mientras que confesó que recibió distintas ofertas del fútbol colombiano. "De varios (equipos), pero no van al caso, el hecho es que desde que supe el interés quería venir acá, quería venir a un club grande del país y reconocido internacionalmente, espero llenar las expectativas".

Mientras que de Juan Carlos Osorio, su nuevo entrenador, comentó: "todos conocemos su forma de trabajo, obviamente acercarse a un club donde él esté uno sabe cómo maneja y gestiona su nómina, él lo hace porque sabe cómo hace su trabajo. Yo estoy disponible para lo que él desee".

Finalmente, de la presión que significa llegar un quepo como el América, comentó: "esos son los bonitos retos, hay que sacudirse de la tranquilidad que uno tiene, buscar retos que pueden incomodar un poco y que al paso del tiempo pueden ser más gratificantes que muchas otras cosas".