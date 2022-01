"Llevo toda una vida siendo negro, reconozco esos pequeños prejuicios"

El presidente del Fondo de Inversión Tribeca Luc Gerard, habló en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el caso de discriminación que vivió al intentar ingresar al restaurante Alma, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

Gerard contó que al intentar ingresar un empleado les preguntó si tenían reserva a lo que contestaron que no. El empleado, luego les dijo que por código de vestuario del sitio no podían ingresar, en este caso sandalias. Sin embargo, en el establecimiento habían dos turistas américanos que vestían de esta manera y quienes estaban esperando para ser ubicados.

"Esto es algo que le pasa a muchos colombianos que no tienen la voz que tengo que yo, he vivido en 11 países diferentes y hay una cosa que no ha cambiado y es que yo soy negro. Llevo toda una vida siendo negro, soy capaz de reconocer esos pequeños prejuicios", explicó.

El empresario aseguró que, junto a su familia, se retiró del lugar y más adelante se encontró con los turistas américanos, quienes al ver el hecho se fueron del restaurante

"Más allá del incidente desagradable, hablé con Alma, pero este pequeño incidente es el reflejo de los que ocurre en muchos lugares del país. Nosotros sí podemos pasar el tema, pero hay muchos colombianos que pasan por esto todos los días por su color de piel"; dijo.

El empresario reflexionó sobre la falta de debate que hay en el país sobre el tema del racismo y aseguró que todavía falta mucho reconocimiento en sus ciudadanos sobre su historia, la violencia y la discriminación.

"Soy capaz de reconocer el prejuicio y discriminación cuando ocurre. Cuando se es negro en Colombia se piensa si se puede ir a un lugar o no. Hay que ser muy ciego si uno piensa que en Colombia no hay discriminación. La gente se niega a ver la realidad de Colombia, amo el país pero hay cosas que mejorar y se debe tener esta discusión", enfatizó.

Reiteró que hay dos formas de racismo, el de la persona que es consciente y el que es inconsciente por su educación y cultura, quien repite cosas y no piensa en el daño que le hace al otro.

"También está el silencio y a mi me gusta la frase de Desmond Tutu que dice: 'Cuando uno elige la neutralidad ante el racismo, no está siendo neutro, está eligiendo el lado del opresor'. El hecho de solidaridarse con el otro es decir te estoy viendo, estoy viendo tu dolor", dijo.

Luc Gerard afirmó que su acto de decir y manifestar las cosas se dio porque es la voz de muchas personas que sufren de discriminación: "Yo le he dicho a mis hijos que hay que tener la cabeza en alto, el problema no somos nosotros, son los demás. No estoy indignado, yo me hago el indignado porque soy la voz de muchas personas que sufren discriminación".