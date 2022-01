Denuncian presunta discriminación racial en un restaurante de Cartagena

A través de redes sociales, se conoció un presunto caso de discriminación contra el empresario belga de ascendencia congolesa y presidente del Fondo de Inversión Tribeca Luc Gerard.

Tras disfrutar de un evento en el Festival de Música, él junto a Catherine Duncan y dos hijos llegaron a almorzar al restaurante Alma ubicado en la calle de la Universidad en el Centro Histórico de Cartagena, sin embargo, no pudieron hacerlo porque no los habrían dejado ingresar al establecimiento.

Inicialmente un empleado del restaurante les preguntó que si tenían reserva, a lo que respondieron que no. Luego les indicaron que no podían entrar porque el código de vestuario del lugar establece que los clientes no pueden utilizar zapatos abiertos, en este caso sandalias.

Ante este argumento, Luc y Catherine mostraron a los trabajadores de Alma que otros dos turistas americanos tampoco tenían reserva, portaban chancletas, camisetas sin mangas y previamente les habían pedido que esperaran un momento porque les estaban acomodando una mesa.

“Así es, Colombia y Cartagena en particular tiene todavía mucho trabajo para visibilizar y hacer respectar sus minorías raciales, y aceptar su diversidad como una riqueza. En este caso los autores de la discriminación ellos mismo son mulatos cartageneros”, aseguró Luc Gerard a través de su red social Twitter.

En otro tuit señaló: “y seguramente sus jefes hubieran tenido el radar social para que esto no ocurra (he ido a cenar allí varias veces, pero acompañado), pero ahí no está el tema, que sea por racismo o clasismo en 2022. El que se queda callado frente a estos comportamientos cómo dijo Desmond”.

Frente a los señalamientos el establecimiento publicó tuiteó: “lamentamos profundamente el malentendido del código de vestuario del Restaurante Alma, la intención nunca ha sido, ni fue discriminar. Nos comprometemos a comunicar nuestra política más clara y oportunamente. Invitamos a los interesados a revisar nuestras políticas de inclusión”.

Caracol Radio se comunicó con las directivas del restaurante, quienes aseguraron que en las próximas horas emitirán un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Por su parte, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) expresó que se verificó la situación con el restaurante y no obedece a ningún caso de discriminación. “El establecimiento se ajustó a procedimientos de calidad, todos libres de actitudes discriminatorias”, manifestaron.

Este hecho ha generado rechazo en figuras públicas a nivel nacional. Por ejemplo, el excalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tuiteó: “el racismo, en todas sus expresiones como el del episodio en Alma, es además de estúpido, una vergüenza para Colombia”.