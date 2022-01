Bienvenidos y feliz año para todos. Regresamos en el noticiero de medio día para informarlos como lo hacemos siempre, sin hablar con estatuas, pero analizando quiénes y porque les hablan, para entender por qué tantos hombres del ejército no logran tener control sobre el territorio de Arauca, para guiarlos en los debates con los que empieza el año: ¿es correcto suspender el aislamiento a los 5 días si se está infectado con ómicron? Para que juntos miremos arriba, de frente y sobre todo a fondo, como invita la tan de moda película de Leonardo de Caprio, Don´t look up, y que nuestra labor tenga sentido cuando faltan menos de dos meses y medio para las elecciones de congreso y las consultas para elegir a un nuevo presidente en Colombia, que el perfeccionismo no le impida la autocrítica.



Bienvenidos con el temor cuidadoso de la incertidumbre por COVID, pero animados a lograr superar la pandemia.