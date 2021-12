El emprendimiento en Medellín que consigue arqueros para partidos de fútbol

Mateo Cardona es el director de la plataforma Arqueros_dgatos_Fc, un emprendimiento en Medellín que consigue a porteros de fútbol para partidos. Cardona habló en 10AM Hoy Por Hoy y explicó cómo funciona y cómo nació la idea.

"Estuve un año sin jugar y un amigo me invitó a un partido. Fuimos a jugar y me dieron 10 mil pesos en ese momento, me dijeron que era muy bueno y que me seguían pagando", empezó diciendo sobre el origen de la plataforma.

Y adicional, explicó que ya son cerca de 60 arqueros fijos que manejan, pero que tienen más de 250 números para cuando se completa la cifra diaria.

"Ahorita tengo cerca de 60 arqueros funcionando con la aplicación. Tengo el número de 300 más. En un día, más o menos, me pueden pedir cerca de 40 arqueros", explicó.

Escuche la entrevista completa en el audio.