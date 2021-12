35 años del asesinato de Guillermo Cano Isaza

El 17 de diciembre de 1986 el periodista Guillermo Cano Isaza (61 años) se convirtió en otra de las víctimas mortales de los narcotraficantes que, liderados por Pablo Escobar, adelantaban una campaña violenta contra quienes promovían la extradición a Estados Unidos.

Cuatro disparos propinados por dos sicarios, apagaron la vida del director de El Espectador. Pasadas las 7:00 de la noche Cano Isaza salió de la sede del diario, tomó la carrera 68 al sur, hizo giro en U para encaminarse hacia el norte y en un semáforo fue blanco de los asesinos que le propinaron 4 disparos, de una descarga de ametralladora.

El periodista fue trasladado a la Clínica Santa Rosa de la Caja de Previsión Social. Aunque los médicos hicieron el mayor esfuerzo, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario y las múltiples heridas con arma de fuego.

Los medios de comunicación repudiaron el asesinato de Guillermo cano y otros periodistas con «La cadena del silencio». Entre el 18 y 19 de diciembre de 1986, las emisoras se apagaron, los periodos no circularon, los exhibidores de cine no proyectaron y la televisión no funcionó.

En 1997 la Unesco creó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano, para reconocer el trabajo de los profesionales, instituciones u organizaciones que promuevan la libre expresión.

Años después Luis Carlos Molina Yepes fue condenado al ser encontrado responsable del pago de los sicarios de los Priscos, que trabajaban para el Cartel de Medellín. Posteriormente alias Popeye reconoció la participación de Pablo Escobar en el asesinato de Guillermo Cano.