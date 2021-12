Cúcuta está insegura, no se puede ni dormir: Giovanny Hernández

Momentos de desesperación se vivieron en la mañana del pasado lunes, cuando dos elementos explosivos estallaron en el aeropuerto de Cúcuta y dejaron a tres personas fallecidas entre el terrorista y los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes se encontraban verificando las inmediaciones del terminal para evitar una nueva amenaza.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio, el periodista Giovanny Hernández, quien habló sobre los momentos de desesperación que vivieron las personas que habitan en inmediaciones del aeropuerto de Cúcuta, porque solo existe una reja que separa el terminal de un barrio, y teniendo en cuenta que la persona que perpetró este atentado rompió dicha malla e ingresó buscando atentar directamente contra varias aeronaves de la fuerza aérea que se encontraban estacionadas en ese lugar.

“El atentado virilizó el nivel de inseguridad que hay en el aeropuerto de Cúcuta. Fue impresionante, vivo a cuadra y media del lugar de los hechos y después del estruendo todo era caos y desesperación porque los barrios están muy cerca y solo los separa una reja”, señaló.

El periodista confirmó que “la ciudad está muy insegura, no se puede ni dormir porque no se sabe en qué momento suceda algo. Ya van 7 atentados en la ciudad, 2 de estos perpetrados en el aeropuerto, de los que aún no se tiene indicios de lo que pasó con el atentado en contra del presidente Iván Duque”.

Cabe recordar que, el 25 de junio seis disparos impactaron el helicóptero presidencial, en el que viajaba Duque, cuando se aproximaba a Cúcuta, capital de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela.