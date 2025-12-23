León XIV insiste en una tregua navideña en medio de las guerras en Ucrania y Gaza

Durante un encuentro con periodistas en Castel Gandolfo, el papa León XIV abordó los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, así como temas de política interna en Estados Unidos, en el marco de las celebraciones de Navidad.

El rechazo ruso a la propuesta de tregua

Al referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania, el Papa lamentó que Moscú no haya aceptado una pausa humanitaria con motivo de las festividades. En las últimas horas, fuerzas rusas lanzaron un ataque con treinta misiles y 650 drones por el territorio ucraniano afectando a más de 13 regiones, mientras avanzan las conversaciones. “Entre las cosas que me causan mucha tristeza está que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”, afirmó.

El Obispo de Roma reiteró su llamado a la comunidad internacional y a las partes involucradas para que se respete un día de cese de hostilidades. “Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, señaló. Añadió que su esperanza es que ese pedido sea escuchado y permita “24 horas de paz en todo el mundo”.

Le recomendamos: Papa León XIV critica llamados a aumentar gasto militar en “época de desestabilización”

La situación en Medio Oriente durante la Navidad

El Papa también se refirió al conflicto en Medio Oriente, en un contexto marcado por la discusión de una segunda fase del alto el fuego. Según indicó, la comunidad católica intenta celebrar la Navidad en medio de un escenario humanitario crítico.

De igual manera, confirmó que este martes mantuvo contacto con el párroco de la iglesia de la Sagrada Familia y señaló que, pese a las condiciones adversas, se están haciendo esfuerzos por sostener las celebraciones.

León XIV describió el contexto como “muy precario” y expresó su expectativa de que avancen los acuerdos de paz en la región. En la Franja, las condiciones de vida siguen marcadas por la destrucción de infraestructura básica y la falta de servicios esenciales, una situación que, según ha sido advertido desde el Vaticano, mantiene a la población en un estado de alta vulnerabilidad.

Lea también: Papa León XIV pide el fin de la guerra en Gaza lo antes posible

Críticas a la ley de suicidio asistido en EE. UU.

El Papa también se refirió a la reciente aprobación en Illinois, su estado de origen en Estados Unidos, de una ley que autoriza el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales. León XIV expresó su decepción por la decisión y reiteró la posición de la Iglesia en defensa de la vida en todas sus etapas.

Indicó que el tema había sido tratado previamente con el gobernador JB Pritzker durante una audiencia en el Vaticano, cuando el proyecto aún no había sido sancionado, y señaló que desde la Santa Sede se insistió en la necesidad de respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Le puede interesar: Papa León XIV llama al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela

Finalmente, el Sumo Pontífice invitó a aprovechar la Navidad como un espacio de reflexión sobre el valor de la vida humana. Asimismo, señaló que el respeto por la vida debe ser un principio central y expresó su esperanza de que ese enfoque vuelva a ganar relevancia en las decisiones públicas y privadas.