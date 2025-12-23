Cómo cambiar de EPS en Colombia: Plazos, documentos y recomendaciones

En Colombia, todas las personas deben contar con una Entidad Promotora de Salud, ya sea por el régimen contributivo o subsidiado o incluso en regímenes especiales, con el fin de garantizar el acceso a la salud.

Es importante tener en cuenta que, la afiliación es un derecho y un deber, y para independientes, si ganan un salario mínimo o más, es obligatorio cotizar y afiliarse a una EPS

Sin embargo, los usuarios del sistema de salud tienen la posibilidad de cambiar de EPS cuando consideran que el servicio no cumple con sus expectativas o cuando su situación personal lo requiere.

Este trámite es gratuito, está regulado por el Decreto 2353 de 2015 y puede realizarse siguiendo unos pasos sencillos.

¿Quiénes pueden solicitar el cambio de EPS?

Tanto los afiliados al régimen contributivo como al subsidiado pueden cambiar de EPS. El requisito general es haber permanecido al menos un año en la entidad actual. No obstante, la norma contempla excepciones, como cuando la persona se traslada de ciudad, la EPS entra en proceso de liquidación o se presentan fallas reiteradas en la atención.

Fechas clave para realizar el trámite de cambio de EPS

El cambio de EPS no se puede hacer en cualquier momento del mes. La solicitud debe presentarse durante los primeros cinco días hábiles, ya sea de forma presencial o virtual. Una vez aceptado el traslado, la nueva EPS comenzará a prestar el servicio a partir del primer día del mes siguiente.

Por esta razón, es importante no dejar el trámite para última hora y verificar que la solicitud haya quedado correctamente registrada.

Documentos para hacer cambio de EPS

En la mayoría de los casos, el proceso no requiere muchos documentos. Generalmente se solicita:

Documento de identidad vigente, ya sea cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad en el caso de los menores.

Formulario de afiliación de la nueva EPS

Datos del núcleo familiar, si aplica

Algunas EPS pueden pedir información adicional dependiendo del tipo de afiliación o de la situación del usuario.

¿Cómo es el proceso para cambiar de EPS?

Lo primero que debe hacer el afiliado es confirmar que cumple con el tiempo mínimo de permanencia. Luego, debe elegir la nueva EPS y verificar que tenga cobertura en su ciudad. El siguiente paso es diligenciar el formulario de afiliación y confirmar la fecha en la que se hará efectivo el cambio.

No es necesario realizar trámites ante la EPS anterior, ya que el sistema se encarga de cerrar automáticamente la afiliación.

Es importante que antes de cambiar de EPS, conviene informarse bien. Revisar la red de clínicas y hospitales, la disponibilidad de especialistas y la experiencia de otros usuarios puede marcar la diferencia. También es clave verificar que la nueva EPS pueda garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades crónicas.

¿El cambio afecta a pacientes con enfermedades de alto costo?

La legislación colombiana es clara en este punto: ninguna EPS puede negar la afiliación por condiciones médicas previas. Los pacientes tienen derecho a mantener sus tratamientos y a recibir atención sin interrupciones.