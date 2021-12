EPM: 31 de enero determinan si montos compensados corresponden con el fallo /

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Andrés Felipe Mesa Uribe, vicepresidente de riesgos de Empresas Públicas de Medellín, explicó que el acuerdo que se firmó con la aseguradora española Mapfre y EPM corresponde a un proceso de ajuste técnico de más de tres años en el que se buscaba acordar aspectos técnicos de la reclamación como la diferenciación entre el valor de pérdida y el asegurado.

Destacó que es importante diferenciar el proceso de ajuste técnico al de los perjuicios determinados en el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, incluso dijo que si bien el monto establecido en el acuerdo es importante, no sería equivalente al definido en el proceso, por lo cual, explica que una vez EPM reciba los recursos entregados por Mapfre y las otras aseguradoras, se determinará hacia el 31 de enero cuando se reciban los $638 millones de dólares de Mapfre, si el monto compensado alcanza al equivalente de los $4,3 billones, monto del fallo de responsabilidad fiscal. Después de este proceso, asegura se podrían limitar entonces las consecuencias derivadas del fallo como lo son las inhabilidades de los contratistas.

Destacó que el acuerdo es un espaldarazo al proyecto con el fin de que cuente con los recursos para terminar con la obra de manera satisfactoria. En cuanto al consorcio constructor, detalló que se está en un proceso de negociación en el cual se puso a disposición una minuta, pero aclaró que es el consorcio el que no ha firmado, “estamos a la espera de su voluntad si nos acompañan o no en el desarrollo del proyecto”, al tiempo que resaltó los pasos a futuro “hasta que no sepamos la finalización del proceso de responsabilidad fiscal y se garantice como entidad que recibimos recursos en responsabilidad fiscal, tenemos que analizar todas las alternativas para la finalización adecuado del proyecto”.

Por último, comentó que esta transacción permite que la Contraloría tenga certezas en la relación entre EPM y Mapfre de resarcir los perjuicios causados.