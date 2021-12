¿Millonarios es opción? Duque: "Me gustaría estar cerca de mi familia"

Jhon Duque, volante bogotano, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad y su futuro, luego de que Atlético San Luis de México lo declarara transferible. El jugador de 27 años se refirió a la posibilidad de regresar a Millonarios.

"Aprovechando que estoy en Bogotá, iré al estadio a apoyar a Millonarios", comentó el excapitán albiazul, sobre el juego ante el Deportes Tolima.

Respecto a la posibilidad de regresar al cuadro 'Embajador', explicó: "por ahora no he tenido acercamientos con Millonarios, pero si me gustaría regresar en algún momento".

Además, agregó que desconoce su futuro y dejó en claro que en este momento no es una decisión que dependa de él, agregando que nadie ha hablado con él.

"Me gustaría mucho estar acá cerca a mi familia y volver al país, pero aprovecharía las ofertas del exterior", concluyó al respecto.

El bogotano estuvo entre 2017 y 2020 en Millonarios, tiempo en el que se consagró campeón de una Liga (2017-II) y de una Superliga (2018).