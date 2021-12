Estudiante con puntaje perfecto en el ICFES desea estudiar medicina

En entrevista en 6Am Hoy Por Hoy habló Marcela Erazo, estudiante con puntaje perfecto en el ICFES.

Le puede interesar:

Erazo narró que lo presento seis ocasiones para entrar a la carrera de medicina en una universidad pública.

"Puedes presentar el examen del ICFES las veces que quieras, debes esperar las inscripciones y si deseas puedes realizarlo las dos veces al año", aclaró la estudiante.

Por otro lado, señaló, "hice un curso para el último examen del Icfes. Creo que es necesario mirar muy bien qué curso se hace. El que hice me sirvió mucho porque me enseñaron a leer muy bien las preguntas".

Asimismo, confesó que percibió que no se repetían las preguntas y que cada examen era distinto. Sin embargo, mencionó que, "habían cinco preguntas del área de Ciencias que se repetían".

Finalmente, afirmó que en el último examen que presentó se sintió más tranquila, porque fue el único para el que se preparó. De igual manera, señaló que desea entrar a estudiar medicina, "por ahora no he tomado una decisión sobre en qué universidad estudiar, porque todo me tomo con sorpresa".