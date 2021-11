Gaviria: Me gustan los acuerdos entre personas que no piensan igual

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy Alejandro Gaviria, candidato presidencial, habló sobre la Coalición de Centro de la Esperanza y su candidatura.

Gaviria aclaró la situación relacionada con que no había certeza de que entraría a la coalición. En este sentido, indicó, "más que entrar a la Coalición, yo siempre dije que la idea no era que yo entrara a la Coalición, sino hacer una reunión con objetivos. El primero ponernos de acuerdo sobre varios puntos, y de aquí se desprendió un decálogo de principios. Me parece importante que estas consultas tengan alguna homogeneidad ideológica".

Asimismo, indicó que este domingo 28 de noviembre en la Coalición dialogaron sobre, "las reglas del juego de la consulta, que les permitirá a los ciudadanos elegir un candidato único a la presidencia".

Por otro lado, mencionó que, "yo entro a esta nueva Coalición Centro Esperanza, pero necesito recoger las firmas. Para poder participar en la consulta necesito tener un aval o las firmas. Nosotros tenemos un movimiento independiente con 20.000 voluntarios, que han venido recogiendo las firmas."

Finalmente, aclaró que se realizó una reunión con Robledo, en donde al final llegaron a un acuerdo.