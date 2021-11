Mi Banda Sonora con Diego León Giraldo

Entre carcajadas y llantos, Diego León Giraldo narró el recorrido de su vida personal y profesional. Es comunicador social y periodista de la Universidad del Valle, con estudios de arte dramático del Instituto Popular de Cultura y Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional.

Actualmente tiene el cargo como Gerente de la Casa del Valle en Bogotá.

“Todos somos héroes de nuestras propias vidas. Y entender eso es lo que nos ayuda en el periodismo a ponernos en los zapatos del otro”, afirmó Diego León en Mi Banda Sonora.

Conozca aquí su lista musical:

Espumas - Silva y Villalba

Rasputin - Boney M.

La de la Mochila azul - Pedrito Fernández

Siempre en mi mente - Juan Gabriel

Maybe this Time - Liza Minelli

Don't Stop 'Till You Get Enough - Michael Jackson

Tiempo pa’ matar - Willie Colón

Papa Can You Hear Me - Barbra Streisand

Cali Pachanguero - Grupo Niche

Vogue - Madonna

El amor después del amor - Fito Páez

Piensa en mí - Luz Casal

Homenaje - Rubén Blades Caco Senante

Florecita rockera- Aterciopelados

Streets of Philadelphia - Bruce Springsteen

Pies descalzos, sueños blancos - Shakira

My Way - Frank Sinatra

Aguas de marzo - Elis Regina y Antonio Carlos Jobim

Las simples cosas - Chavela Vargas