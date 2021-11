Opinión | Portavoz de Jennifer Arias por un día

Ante el constante acoso mediático y el injusto proceso al que la universidad ha sometido a la doctora Jennifer Arias, ha contratado como su vocero oficial a Daniel Ruge.

Al respecto de la infundada acusación de plagio de su tesis dice la presidenta Arias: "Siempre he sido una política muy auténtica. A pesar de eso pensé que mi compañera de tesis era una buena muchacha. Todo se hizo a mis espaldas. Me acabo de enterar pero aquí estoy y aquí me quedo. ¡Dejen jugar a la Jenifer!