El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la fecha de la liga que se jugará este fin de semana y definirá los ocho finalistas del torneo. César dijo: "La fecha 20 de la liga colombiana define muchas cosas, creo que el único cupo que está en juego es el del Envigado, pero se enfrenta al peor equipo del torneo que es el Huila y no creo que tenga problema. Al equipo antioqueño ya le han pegado dos sustos, pero no ha salido de los ocho". Sobre el tema Óscar agregó: "Los jugadores de Nacional que iban a cumplir su quinta tarjeta amarilla se han hecho amonestar en las últimas fechas, pero tranquilos que eso no es grave y veo al equipo verde como favorito a ganar la liga".

Le puede interesar también: Así va la lucha por el Botín de Oro en la Liga Colombiana

No olvide escuchar el audio del programa.