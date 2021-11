Debate: ¿Cómo hacer para que la posesión se convierta en goles?

La Selección Colombia no pasa por un buen momento tras el empate de local ante Paraguay, si bien la posesión y la superioridad en cuanto a la tenencia del balón fue muy superior ante los paraguayos, esto no sirve de nada si no se convierten los goles.

Por ello, en la última emisión de El Alargue de Caracol, se discutió cual es el problema de fondo ante la poca efectividad que tiene la Selección, la cual no le ha permitido marcar en los últimos cinco partidos y a pesar de continuar en puestos de clasificación, su pase al mundial se ve complicado por el juego mostrado en los últimos partidos.



Lea aquí:

Ante esto, uno de los periodistas a discutir este tema fue Óscar Restrepo, quien manifestó su preocupación por el juego demostrado por la ‘tricolor’ donde no se ven intenciones de romper esta sequía de gol que viene afectando al equipo, además de enfatizar que Rueda necesita gente con experiencia que le ayude ante varias confusiones en las decisiones tomadas por él.

“Entramos en una especie de burbuja de conformismo, se elogió mucho el empate contra Brasil y Uruguay, pero cuando el equipo tenía que volcar toda su capacidad y su experiencia frente a Ecuador la Selección falló, así que antes de ser optimistas hay que ser realistas, Colombia es un equipo que no juega a nada, no tenemos tiros libres, no hay media distancia, no hay jugadas colectivas, exceptuando el partido ante Chile no hay nada que se pueda rescatar hasta ahora”, señaló.

Así mismo, el profesor Juan José Peláez, otro de los panelistas invitados, señaló que el equipo está desbalanceado, ya que se defiende muy bien y recibe pocos goles, pero en el ataque no aparecen esas variantes goleadoras que puedan acabar con la falta de gol en Colombia, por lo que se refirió de cierta manera en una buena conformación de la nómina.

“Es muy importante que la base se mantenga, que se le dé estabilidad al equipo, la base de atrás a pesar de que se cambió por obligación se mantuvo un buen orden defensivo, pero cuando se modificó a Muñoz por Cuadrado, hay un tema más problemático porque también afecta en la parte de adelante a James ya que pierde un buen socio en el ataque. Al final de cuentas esto tiene que ver con una buena selección de la nómina y un buen posicionamiento”, comentó.