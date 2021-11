Llinás en la previa contra Nacional: "En Millonarios no nos relajamos"

Se disputa la última jornada del todos contra todos en la Liga Colombiana y un verdadero clásico se vivirá en el Atanasio Girardot de Medellín. Atlético Nacional recibe a Millonarios con ambos equipos con la mirada puesta en la reclasificación.

Millonarios cumplió cuatro partidos sin conocer la victoria en la fecha pasada y perdió la oportunidad de hacerse líder en la tabla de reclasificación.

"En Millonarios no creo que nos hayamos relajado, no se nos han dado los resultados, pero si uno se fija en los juegos y en los números hemos seguido siendo los mismos, el problema ha estado en que ya no estamos metiendo las que metíamos antes", dijo Andrés Llinás, jugador de Millonarios, en El Alargue de Caracol Radio.

Para Llinás, el partido con Nacional será a todo o nada, teniendo en cuenta que ambos son los mejores equipos del campeonato.

"El partido con Nacional vamos a ir a buscarlo, no nos vamos a resguardar, sabemos que ellos son favoritos y tienen un gran equipo, pero nosotros nos sentimos también favoritos y será un partido de 2 equipos grandes que lo van a buscar", dijo.

"Millonarios siempre juega a lo mismo, ya sea local o visitante, siempre buscamos y proponemos, siempre presionamos arriba, esa consistencia nos tienen como uno de los mejores equipos y segundos en liga y reclasificación", añadió.