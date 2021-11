Los sueños son más grandes que la estatura

Escuche el audio del 12 de noviembre de 2021, con Laura Ropero hablando con Kary Rojas, Cartagenera de 52 años, con una patología física llamada Acondroplasia, paso por dos cirugías importantes en su columna vertebral. En una de ellas pensaron que quedaría paralizada, pasó 3 meses sin poder moverse y después tuvo que usar bastón y su movilidad se vio reducida, no tiene olfato y en ocasiones sufre de vértigo producto de la acondroplasia. Escritora, maestra, músico y conferencista internacional (España, Argentina, México). Ha recibido premios como Mujer Cartagena, la Medalla al Valor Humano y mujer Bolívar inspiradora, es asesora de la Asociación Pequeños Gigantes, su lema es que: “su condición nunca la ha condicionado”, tiene 3 hermanos de estatura promedio y ella es la segunda de sus hermanos. Con el tiempo se dio cuenta que más allá de las burlas ella tenía mucho amor por dar y por eso decidió ser profesora. “Yo tuve que aprender a ser feliz y ahora me dedico a enseñar a encontrar la felicidad”. En medios de comunicación ha abordado temas como los estereotipos sobre el cuerpo y como son reflejados en los medios de comunicación. Ha vivido situaciones donde ha sentido que las personas se quedan viéndola o situaciones discriminatorias pero se dio cuenta que ella debía quererse a sí misma primero y construir su felicidad para que los otros aprendieran de su felicidad. Su último libro se titula Charlas Inconclusas con la loca en la cual recoge diferentes moralejas que ha aprendido con el tiempo (aprox. 300 reflexiones de la vida), “a mí no me gustaba que me vieran llorar porque seguro pensaban que era porque soy una persona pequeña”, quiere ayudar a las personas a crecer. Ha hecho un trabajo gigante de primero amarse y reconocerse a sí misma para que las personas vieran a Kary y no a las personas de talla baja, la escritura siempre ha sido un canal para ella para expresarse y enseñar a las personas a descubrirse, a verse y a aceptarse. La primera vez que vio a alguien de talla baja tenía 15 años y le impacto. Después se dio cuenta que se impactó porque había partes de sí misma que se veían reflejados en esa persona y debía primero aceptarse a sí misma, sobre su historia de vida.