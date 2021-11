Joel Silva: “El partido con Colombia es una final”

En entrevista con el Alargue de Caracol, el arquero paraguayo Joel Silva, contó cuál es la realidad de su selección de cara al remate de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 donde no se encuentran en buena posición y una derrota ante Colombia los podría dejar al borde de la eliminación.

“Evidentemente a la sensación no es buena, lastimosamente se volvió a perder puntos importantes jugando en casa, el equipo no está levantando la cabeza y cada vez más se acercan los partidos queda poco, as demás selecciones están sumando y nosotros no, entonces estamos en un momento muy complicado, el partido con Colombia es una final que debemos ganar”, comentó.

Acerca de cuál ha sido el problema para el mal momento que atraviesa la Selección Paraguaya en los últimos años, Silva mencionó que: “hay varias cuestiones donde hay el problema, uno es el recambio, en el que no se han encontrado los jugadores históricos, no se encontró un equipo estable y ahí se parte todo porque no hay resultados y cuando eso pasa lo más fácil es que se vallan los técnicos, así que por ahí pasan las cosas”.

Colombia y Paraguay se juegan un partido de vida o muerte, ambas selecciones no andan bien en los últimos partidos de eliminatorias y una derrota de cualquiera de los dos combinados nacionales los dejaría muy cerca de quedar sin chances de clasificar.

Ante esto, Silva señaló: “es un partido complicado, uno sabe lo que es jugar en Barranquilla, el horario es bueno para la Selección Paraguaya porque no va a ver mucho sol, pero es un encuentro muy difícil porque Colombia también no viene bien con muchos empates seguidos además de la última derrota que tuvieron ante Brasil”.

Será un partido difícil para los dirigidos por Guillermo Barros Scheloto, ya que según comentó el exarquero del Deportes Tolima, “Colombia es un equipo muy disciplinado como todos los equipos del profe Rueda, lastimosamente no se le han dado los resultados, pero ha jugado bien ha sido un equipo muy compacto, así que si sigue con este ritmo tendrá buenos resultados”.