Ureña habló de su relación con Osorio y por qué quiere salir del América

"Mi representante no se ha reunido con lo directivos. Yo mañana tengo que ir a entrenar como lo he venido haciendo, trabajando para el partido del fin de semana. Hay que tomar en consideración que no es por un tema de participación o no participación en el equipo", le contó Rodrigo Ureña a El Vbar.

En las últimas horas surgió un rumor de un posible conflicto con Juan Carlos Osorio. "Es el partido número 27 desde que está el profe Osorio y ayer no entré por decisión técnica normal, pero llevaba 26 partidos seguidos jugados. Siempre jugué y siempre he jugado con él. El tema no pasa por un tema futbolístico, ni porque tenga algún problema con el profe. Todo lo contrario, me siento muy contento por trabajar con ellos", explicó el volante.

Ureña dejó clara la razón por la que desea marcharse: "Tengo muchas ganas de volver a mi país. Quise partir de la institución no por un tema de jugar o no jugar, sino que yo quiero poder optar por mi selección nacional. Acá en América estuve muy cerca de una citación en 2020 y luego de todo eso empezó la pandemia. Se me ha hecho muy complicado disputar una posición, ya que con los chicos que han estado nominando son varios del medio local"

"A mi parecer el fútbol colombiano es mucho mejor que el fútbol chileno y sin embargo se está mirando mucho más el fútbol chileno", dijo Rodrigo Ureña que desde el 2012 jugó en el fútbol de su país hasta que en 2020 lo fichó el América de Cali.

"Hoy en América de Cali no hay ni titulares ni reservas con el tema de la rotación del profe. Cuando llegué yo venía siendo una tercera o cuarta alternativa. El que confío en mí siempre ha sido Tulio", remató diciendo el futbolista.