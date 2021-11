Richard Páez criticó la mentalidad de Colombia y otras selecciones

"Para pelear tercero, cuarto o quinto, Colombia está en el grupo que yo veo que todavía queda con esa performance de conseguir esa posición", le dijo Richard Páez a El Alargue. El venezolano habló del partido Brasil vs Colombia y otras cosas.

"Colombia sigue demostrando que la jerarquía está garantizada, tienen un equipo ya con jerarquía competitiva, todavía le falta la jerarquía de equipo mundialista que da para buscar campeonatos y posiciones protagónicas", agregó Páez.

Acerca del duelo ante Brasil opinó el exentrenador de Millonarios: "Colombia demostró un planteamiento defensivo muy bien estructurado, muy bien posicionado, pero creo que tiene que asumir en algún momento un papel de protagonizar más conducta ofensiva ante Brasil. Hay que jugar con un esquema un poco más atrevido si se quiere avanzar en el nivel que ha alcanzado Colombia".

Le puede interesar

Páez explicó el cambio que podría dar la Tricolor: "hay que dar ese salto a la irreverencia. Colombia no se atreve a plantearle a Argentina a Brasil esquemas que ellos crean que están en el nivel. Entendiendo que ellos están por encima en historia, en calidad de jugadores, pero no hay otra forma de querer levantar el nivel de Colombia, sino se atreve a plantear fútbol asociativo. Me parece que Colombia se queda un nivel abajo por no atreverse".



"Ustedes tuvieron esa época cuando fueron a los Mundiales con el profe Pacho Maturana donde llegaron a un nivel que hasta ustedes creyeron en un momento que podían ser campeones del mundo. A uno lo bajan de la nube, sí, está bien. Pero esa creencia, esa mentalidad es lo que le hace falta a muchos equipos en Sudamérica", concluyó Richard Páez.