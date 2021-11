Jorge Luis Pinto contundente: ¿Debe jugar James contra Paraguay?

"La propuesta táctica de Colombia ante Brasil no fue mala, un fútbol bien posicionado, buenos bloques defensivos, fue manejando el resultado. No es fácil enfrentar a Brasil, entienda la gente que no es fácil sacarle un resultado", dijo Jorge Luis Pinto en El Alargue.

El técnico santandereano analizó el duelo ante la 'canarinha': "me sorprendió Colombia, equilibrado, se agrupó muy bien, redujo espacios, salió al ataque, propuso. De pronto no con tanta claridad. El resultado de una jugada esporádica y sorpresiva complica el partido".

Una de las grandes críticas a Reinaldo Rueda fueron las sustituciones. "No siempre los cambios entran bien, es complejo. Hoy podría decirle con sinceridad que no entraron bien, no le dieron a Colombia lo que el técnico quiso. Los cambios son una bala al aire", explicó Pinto.

Le puede interesar

Sobre el ataque opinó el entrenador: "nos falta poder ofensivo, que los volantes pisen el área, que un lateral tire un centro. Nos falta ese factor creativo, desequilibrante del último cuarto. Contra Paraguay de pronto salga con Borja desde el comienzo".

Por último, Pinto se refirió al '10' de la Selección Colombia: "no sé si entre James en el partido, pero necesitamos darle un poquito de factor creativo al equipo y eso lo hacen hombres como James que ojalá que aporte, que se dedique al fútbol".