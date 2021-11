Cabezas de lista: ¿habrá renovación en el Congreso?

En Hora20 se discutió la inscripción de listas al Senado y a la Cámara de Representantes que arranca el próximo sábado y durará un mes. Para empezar, el Partido Conservador definió que la lista la encabezará Efraín Cepeda y en la Coalición de la Esperanza Humberto De La Calle estudia la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, en el Pacto Histórico aún no han tomado una decisión y lo mismo ocurre en el Centro Democrático, el Partido Liberal y los partidos Mira y Colombia Justa Libres. Tampoco se han definido las cabezas de lista en el Nuevo Liberalismo y en la Alianza Verde; sin embargo, Carlos Fernando Galán, dijo que analizarán en los próximos días la posibilidad de una coalición para las listas al Senado y la Cámara de representantes o si el Nuevo liberalismo va independiente.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Cortés, abogado y periodista, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional frente al CNE generó un precedente para que otros movimientos como Oxígeno Verde y Salvación Nacional le apunten a revivir la personería jurídica. Lo que, a su vez, coincide con más división en algunos sectores.

“En las redes sociales estamos en una política atomizada que no solo incluye deportistas, influenciadores y figuras públicas, sino que los políticos quieren portarse como influenciadores”, dijo Cortés.

Adriana Matiz, representante a la Cámara por el departamento del Tolima del Partido Conservador, planteó que no habrá una renovación en el Congreso porque “senadores como Roy Barreras, Luis Fernando Velasco o Gustavo Petro van a ser reemplazados por candidatos que tengan las mismas posturas”.

Asimismo, sostuvo que no es fácil para los congresistas de región combinar el trabajo legislativo con el ejercicio político en las regiones. “De lunes a jueves sesionamos y el viernes vamos a región, eso no hacen quienes tienen un electorado de opinión”.

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, hizo un llamado a hablar más del congreso, pues considera que un buen Congreso ayuda a hacer un buen Gobierno. “Hace falta que se concientice la necesidad de escoger buenos congresistas. Necesitamos personas que den un muy buen debate y que aporten a la discusión de cómo mejorar la prestación del servicio público que debe hacer el Estado y hacer un buen control político, más que sacar leyes”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, considera que en las elecciones al Congreso la fragmentación y crisis en los partidos aumenta. “Hay filas enormes de gente con planilla esperando el aval y lo único que les piden son antecedentes, pero exigen coherencia ideológica, programática y un programa de ideas. Eso afecta la representación política porque al revisar los perfiles de los elegidos hay gente desconocida y eso termina impactando la actividad legislativa”.