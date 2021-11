Rafael Pérez: "Fue el gol más bonito que he hecho en mi carrera"

Rafael Pérez poco a poco se ha convertido en titular indiscutido de Talleres, es pieza clave del entrenador uruguayo Alexander Medina y producto de ello son los 4224’ minutos que ha jugado a lo largo de la temporada.

El central colombiano no solo responde con buenas actuaciones sino también con bonitos goles como el que marcó el fin de semana ante Godoy Cruz, por ello, en diálogo con El Vbar Caracol el jugador se refirió acerca de dicha anotación.

“La verdad es fueron de esos goles que se dan por ahí una vez y es muy difícil de que vuelva a suceder, pero muy contento porque es el gol más bonito que he hecho en mi carrera”, señaló.

Ante estas buenas actuaciones, se rumora que puede ser llamado en algún momento a la Selección Colombia, al respecto comentó: “soy de esos jugadores que no está pendiente de las redes sociales no manejo ese tipo de cosas entonces estoy enfocado en lo que es mi presente”.

Por otro lado, mencionó la posibilidad de regresar en algún momento al fútbol colombiano señalando que “cada jugador en algún momento quisiera volver y no somos ajenos a eso, le cogí mucho aprecio y cariño al Junior de Barranquilla, la gente que me conoce sabe que si en algún momento se da la posibilidad no me disgusta la idea de volver”.

Sobre cómo ha sido su trasegar en el fútbol argentino, señaló: “venía con un pensamiento de que aquí se vive el fútbol de una manera intensa, cada partido es una final, aún más con la vuelta del público al estadio y estoy agradecido por vivir este momento”.

Acerca del llamado a la Selección de su compañero de equipo Diego Valoyes, comentó que “tiene un gran presente actualmente, se merece todo lo que le está pasando y que mejor premio a lo que está viviendo que su convocatoria, es un jugador es muy fuerte, potente en el uno contra uno siendo un muy buen extremo que nos da una mano importante en el equipo”.