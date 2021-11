Así se enteró Yeimar Gómez de su llamado a la Selección Colombia

Yeimar Gómez no es muy conocido en Colombia por lo que nunca jugó en la liga local. Su carrera la inició en Argentina, probándose en algunos clubes hasta que entró a las divisiones menores de Rosario Central. A partir de ahí construyó su carrera en varios clubes de ese país y ahora se destaca en el Seattle Sounders de la MLS.

"Me llamó mi tío, fue el primero que me dio la noticia. Me llama y me dice: 'Papi felicitaciones'. Yo le dije que no habíamos ganado habíamos empatado y yo ni siquiera hice gol, no hubo nada raro hasta el día de hoy. Me dice: 'no papi, te citaron a la Selección Colombia'. Yo no lo podía creer. Miré en redes sociales y luego lo llamé y le agradecí", le dijo el defensa a El Vbar.

Sobre sus características explicó el chocoano: "Me considero un jugador que va bien arriba, suelo leer mucho las jugadas, el anticipo. No me gusta mucho describirme, me gusta que me valoren las personas. Mi lema siempre ha sido que así no me quieran como futbolista me quieran como persona".

Gómez nació en Tadó, Chocó: "Fui un niño joven común y corriente, que todas las mañanas iba a estudiar y en la tarde se la pasaba jugando con sus amigos. Vengo de una familia muy humilde, que siempre la luchó y bueno también una familia muy numerosa. Contento y orgulloso de ellos y de mi pueblo".



Yeimar tiene 29 años y luchará por un puesto con Dávinson Sánchez, Oscar Murillo y Jhon Lucumí. Por último, el zaguero envió un mensaje: "Nunca dejen de soñar"- que uno sin sueños