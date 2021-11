Diego Valoyes: "Esperemos que pueda aportar al máximo donde me toque estar"

Diego Valoyes, delantero colombiano de 25 años está teniendo una gran temporada, siendo una de las principales figuras de Talleres de Córdoba en Argentina, contribuyendo en 11 goles y 8 asistencias luego de 43 partidos disputados en la temporada 20/21. Números que le valieron su convocatoria por primera vez a la Selección Colombia.

Por ello, en diálogo con El Vbar Caracol, Valoyes destacó cuáles son sus cualidades físicas y futbolísticas que le hicieron valer su llamado por primera vez al combinado nacional haciendo referencia a su posición dentro del campo de juego.

“Acá en Argentina me he desempeñado bastante por la derecha, pero también he tenido bastante rotación por izquierda, a veces he jugado hasta de nueve entonces en todo el frente de ataque puedo desarrollarlo de buena manera”, señaló.

Sobre si presentía su llamado a la Selección, comentó: “me llegó de sorpresa con una felicidad inmensa porque venía trabajando bastante y obviamente siempre le he venido apuntando a eso, hasta quedé en 'shock' cuando me enteré de la noticia”.

Y añadió: “esperemos que pueda aportar al máximo de donde me toque en la selección, estoy muy feliz, muy contento y espero aprovechar esa linda oportunidad de representar a mi país”.

Acerca de Colombia que tendrá un difícil examen ante Brasil en condición de visitante comentó: “tenemos un lindo equipo, creo que hemos venido haciendo las cosas bien para poderle jugar de igual a cualquier equipo, estamos capacitado para eso y ojalá podamos sacar el equipo adelante que es lo que se quiere”.

Además, mencionó la dificultad de los rivales para esta doble fecha de eliminatoria, pero así mismo resaltó a los jugadores convocados e inclusive la necesidad de conseguir la mayor cantidad posible de puntos para poder alcanzar el sueño mundialista.

“Todos los partidos son duros, creo que van a ser unas finales, tenemos que afrontarlos de esa manera y bueno como dije tenemos las armas suficientes para afrontar a esos rivales que son muy importantes intentando conseguir los mayores puntos posibles y seguir por ese camino que es el mundial”, comentó.

Por otro lado, sobre la actualidad de su equipo en el torneo argentino dijo que “como club han venido haciendo un buen torneo, si bien estuvieron mucho tiempo de líderes hasta que River les sacó cierta ventaja, seguirán luchando hasta el final e intentar lograr el objetivo que tenían propuesto desde el principio”.