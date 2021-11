Caterine Ibargüen: “Tuve una carrera muy bonita e impecable”

En entrevista con El Alargue la exatleta colombiana, Caterine Ibargüen, habló acerca del camino que tuvo que recorrer para haber sido la gran deportista que llegó a ser pasando por diferentes sacrificios y dificultades que se le atravesaron, pero aun así logró superar.

“Fue un camino muy difícil, pero con muchas ganas, tenía una gran ilusión de tener resultados para ayudar a mi familia, a mi población, poder convertirme en esa campeona en que me convertí, así que hice un camino con mucho sacrificio, perseverancia y con las dificultades que tiene el deporte en este país, además estuve rodeada de buenas personas que guiaron de gran manera.

Acerca de si el acceso al deporte ha cambiado en los últimos años, Caterine comentó: “si ha avanzado un poco, ha sido viable en los grandes resultados que hemos tenido, pero aún falta mucha ayuda para el deporte en Colombia, ese es uno de mis aportes, que el país crea en el deporte, se invierta y se vea este como una gran plataforma para seguir ayudando al desarrollo de este país”.

Lea también:

Sobre aquellas personas que no creen mucho en el deporte como inversión, Ibargüen señaló: “es importante invitar a la gente para que vea cómo el deporte aporta al desarrollo, genera empleo, permite a que el país se una, esta es una inversión tan grande que a veces no se ve materializada o no nos damos cuenta al gran aporte que tiene para la sociedad”.

Por otro lado, acerca de su incursión en la política destacó que, si bien su bandera es la del deporte, apoyará iniciativas que busquen el desarrollo del país como layes a favor de las mujeres y la educación.

“No solo he sido deportista, fui criada por mujeres, por eso todas las leyes para mujeres cabeza de familia ahí estaré para apoyarlas, además de iniciativas para afrodescendientes ahí apoyaré, también todo lo que se trate de educación, sí, mi bandera es el deporte, pero me sumaré a las buenas ideas que tengan como objetivo que este país siga creciendo”, afrimó.