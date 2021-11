Equilibrio o ataque: ¿Cómo se debe plantear el partido en Brasil?

En El Alargue de Caracol Radio se debatió de qué manera se debe plantear a jugar ante Brasil, si es importante salir a proponer en busca del partido, o, al contrario, mantener un buen equilibrio en el equipo para que este no sea vea desbalanceado y dejando espacios a la siempre difícil delantera brasileña.

Uno de los panelistas invitados fue el ex defensor de la Selección Colombia Aquivaldo Mosquera, quien señaló la importancia de salir a buscar el resultado sin importar que el equipo sea Brasil, destacando el buen nivel de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda.

“No hay que darle tanto respeto a esta selección, nosotros tenemos muy buenos jugadores, si nosotros los esperamos pues será un tema muy complicado, debemos jugar tanto adelante como hacía atrás.

Sin embargo, en la parte defensiva mostró su preocupación ya que los jugadores que podrían ser titulares no han contado con suficiente participación, afirmando que “esos jugadores en buen nivel a uno no me preocupan, pero ya obviamente en el estado de competencia eso pega bastante y más para la Selección, entonces no me preocupa mucho, aunque si me pone pensativo porque no vienen jugando con regularidad”.

Para esta doble fecha de eliminatorias lo ideal es conseguir por lo menos cuatro puntos de seis, en el que es importante arriesgar un poco más de lo habitual para poder así conseguir dicho resultado, aunque es importante mantener las precauciones en defensa para que Colombia no se vea un equipo desequilibrado.

Otro de los invitados fue el periodista Hugo Illera quien comentó que: “Nosotros no podemos salir a inventar nada ahora, lo que ha hecho Rueda contra a Brasil ha sido bueno, yo siempre digo que cada vez que nos enfrentemos a Brasil si jugamos bien al fútbol en algún momento le vamos a ganar”.

Además, añadió de qué manera se debería jugar en Brasil aludiendo al buen partido que tuvo Colombia ante esta selección en la última Copa América.

“Ese partido de la Copa América por la manera como esperamos, como contragolpeamos y recuperamos el balón, ha sido tal vez de los partidos más disciplinados que hemos tenido, de manera que yo intentaría jugar así”.