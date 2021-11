El análisis a los hechos políticos de la semana

En Hora20 un popurrí para hacer un resumen de los hechos políticos de la semana en medio de una agitada agenda preelectoral en al que se anuncian candidatos, hay alianzas políticas, figuras políticas de peso se retiran y cuando las coaliciones parecen estar estancadas. También una mirada al avance y bloqueo de algunas revocatorias de alcaldes en el país. Por último, una opinión del pedido de Comunes a la Comisión de la Verdad.

Uno de los hechos tiene que ver con el Pacto Histórico, Gustavo Petro y el aterrizaje del líder cristiano Alfredo Saade como precandidato en la coalición de la izquierda. Pues, aunque hace algunas semanas el mismo Saade dijo que retiraba su apoyo a Petro ante las dificultades en la coalición, finalmente esta semana se hizo el anunció, argumentando que comulgaba con la política de justicia y desarrollo social que proponía Petro. Por otro lado, está el anuncio del expresidente y exsenador Álvaro Uribe de no presentarse al senado para las elecciones legislativas del 2022. Este anuncio se suma al de no expresar preferencia por ningún precandidato presidencial del Centro Democrático.

También se presentó una candidatura definitiva: la de David Barguil, senador de la república y recién designado candidato a la presidencia por el partido Conservador. Candidatura que podría aterrizar en la coalición de centro que iría a consultas en marzo durante las elecciones legislativas.

Lo que dicen los panelistas

Marisol Gómez, concejal de Bogotá por Bogotá para la gente, planteó que hay un alto pragmatismo político en la llegada de Saade al Pacto Histórico. Además, cree que es un mecanismo de Petro para quitarle el monopolio del voto cristiano a la derecha, el cual cree, fue clave para la victoria del no en el plebiscito por la paz.

En cuanto a la posible retirada total del expresidente Uribe de la arena política, dijo que si fuera verdad sería un golpe para el Centro Democrático, pues explica que es un partido caudillista que depende de la figura del expresidente. “Aunque no la haga en arena política o electoral o señalando candidatos, en twitter hace política hoy y mañana también”, afirmó.

Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, manifestó que el expresidente Uribe no se compara con Chávez y “adicionalmente pienso que este anuncio, el de su retirada es algo que ya se venía conociendo”. Agregó que el Centro Democrático no es un partido caudillista, pues explica que no es necesario ser caudillo para reconocer relevancia política de una persona en la historia política de un país.

Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo, destacó que es complejo entender lo que hay detrás de la unión entre Saade y Petro ante la falta de conocimiento por determinar qué tanto peso pueda tener la llegada de un sector de los cristianos o de endorsar votos al Pacto Histórico, al tiempo que comenta que podría ser una figura oportunista.

Señaló que la movida del partido Conservador de nombrar a David Barguil como su candidato es interesante en la medida en la que podría ubicarse como un candidato más al centro que a una franja de la derecha en la cual el Centro Democrático ya tiene un peso. “David puede tener en su momento la maquinaria y el apoyo del conservador que todavía pesa y tiene unas banderas que me parecen hasta cierto punto innovadoras y sorprendentes; le veo potencial de crecimiento”.

Para Alfredo Schlesinger, Supervisor del área de asuntos públicos de Burson Cohn & Wolfe, la movida de Saade en la izquierda es algo simbólico para demostrar que Petro no es ateo y así alejarse a críticas que se les hacen a candidatos como Alejandro Gaviria por aceptar que es ateo. También comentó que no cree que sea una jugada de integración de los cristianos, pero sí una forma de construir narrativa del pluralismo político de Petro.

En cuanto al avance de las coaliciones políticas, explicó que “vamos a tener carrera de tres candidatos que se define en elecciones legislativas y en un momento que se haga la votación preliminar entre colaciones”, agregando que el intento de David Barguil ahora es poder llegar a esa consulta entre varios partidos con una candidatura fuerte para poder disputarle al Centro Democrático ese lugar siendo el candidato de la derecha. “Algo parecido con coaliciones de centro que se basa en personalismos, no hay debate de ideas o propuestas, sino que hablamos de Fajardo o Gaviria o Galán. Mientras se hable de personalismo y candidato por persona y no por tema, se mantendrán los vetos y de esa manera llegará mucho más rota la coalición al centro”, concluyó.