Carné de vacunación, ¿incentivo para los no vacunados?

En Hora20 el análisis a la terna definida por el Consejo de Estado para escoger nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Un debate sobre si la decisión de exigir el carné de vacunación para entrar a determinados lugares es una medida que contribuye a la vacunación o si por el contrario es una limitación a las libertades y los derechos. También una mirada a la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad.

Justo diez meses después de haber aplicado la primera vacuna contra la COVID-19 en el país, se pondrá en funcionamiento el certificado de vacunación como un documento que permitirá el ingreso de vacunados a espacios donde se puedan presentar aglomeraciones como restaurantes, bares, discotecas, cines e iglesias a través de tres fases que iniciarán el 16 de noviembre con los vacunados mayores de 18; el 30 de noviembre con los mayores de 15 y a mediados de diciembre con los mayores de 5 años, previendo que para ese mes sea necesario contar con el esquema completo de vacunación y no con una sola dosis como será inicialmente, pues hoy el país cuenta con 21 millones de esquemas completos, 47 millones de dosis aplicadas y cuenta con una disponibilidad de 15 millones de dosis, cifra que impulsó al Ministerio de Salud a implementar el certificado como una posibilidad de reducir riesgo en escenarios de aglomeración.

Aunque Colombia no es el primer país que se suma a exigir el certificado de vacunación, pues Israel empezó a exigir el “pase verde” en febrero y a partir de julio la Unión Europea impulsó el “Certificado Digital Covid Europeo” para permitir solo el ingreso de vacunados a determinados lugares, estas medidas han levantado polémica en la medida que podrían suponer discriminación frente a quienes no se ha vacunado o no han tenido acceso a las vacunas, así como vulnerar derechos individuales o la violación de libertades. Incluso la OMS ha planteado que un camino a la obligatoriedad a través de los certificados puede ser contraproducente entre quienes todavía desconfían de la eficacia de las vacunas. No obstante, encuestas como la Invamer Poll publicada la semana pasada reflejan que el 71 por ciento de los colombianos estarían de acuerdo con el carné de vacunación y solo un 29 por ciento se mostró en contra, aumentando solo dos puntos desde la medición pasada realizada en agosto.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista y columnista en El Espectador, planteó que hoy en día casi nadie puede decir que se ha dejado de vacunar por falta de vacunas, por lo que comenta que ya la tensión es entre decisiones individuales como la de no vacunarse y los derechos colectivos como debería ser vacunarse.

Frente a los asuntos de seguridad, comentó que hay falsos dilemas y tensiones, afirmando que la inseguridad afecta a los más pobres, con lo cual se da por demostrado que más inversión social mejora las condiciones de seguridad. Por lo tanto, asegura que hay que superar dilema de seguridad o política social cuando son complementarios, o la tensión entre percepción y realidad cuando se alimentan mutuamente.

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, cree que ahora, cuando se exige certificado de vacunación es clave el trabajo tecnológico para tener mecanismos de control en la falsificación de los carnés de vacunación o en asuntos de corrupción. “Se requiere participación y acción social” y vigilar cómo el gobierno controla las facetas con la acreditación de Mi Vacuna y el papel de las EPS.

En cuanto a la terna para magistrado en la Corte Constitucional, dijo que le “encantó”, pues señala que Natalia Ángel es una académica destacada; el doctor Lasso fue su compañero de maestría y “lo de Héctor Riveros me llena de felicidad; él conoce la esencia liberal de la carta del 91”.

Para Miguel Uribe, abogado, exsecretario de Gobierno de Bogotá y excandidato a la alcaldía, exigir certificado de vacunación debe incentivar a que la gente se vacune, pero critica al gobierno al decir que es tímido al limitarlo a algunos espacios y no llevarlo a otras instancias como colegios y universidades. Aunque resaltó de que en caso de no tener la vacuna por motivos religiosos o de salud, a esas personas se les debería exigir mayor rigurosidad en el testeo.

Sobre el aumento de la percepción de inseguridad, criticó a los alcaldes, pues cree que no se utilizó el tiempo que les dio la pandemia para contrarrestar los problemas de seguridad.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, cree que la exigencia del certificado de vacunación no es una limitación a la libertad individual, “esta es aquella en la que no pongo en riesgo la vida o salud de otra persona; la decisión de no vacunarse es una decisión de impacto colectivo”. Recordando que una persona no vacunada pone en riesgo la vida de otras personas, lo que supone una conducta premeditada.

Por último, al referirse a la terna definida por el Consejo de Estado, afirmó que cada vez que las cortes actúan con independencia, la democracia se alivia. “No es secreto que el gobierno ha estado en el pulso y no era secreto que el gobierno tenía candidato propio. Esta terna es de corte liberal.”