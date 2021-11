¿Quién reemplaza a quién? Análisis de la convocatoria de Reinaldo Rueda

Fueron 28 los convocados de la Selección Colombia para los duelos ante Brasil y Paraguay el próximo 11 y 16 de noviembre, a diferencia de los 25 que citó en la jornada anterior de octubre. Con respecto la convocatoria anterior hay 8 que no llamaron esta vez y 11 que regresan o son convocados por primera vez.

Arco y Defensa

Fue la zona que más sufrió por las lesiones. Ante la ausencia de Carlos Cuesta (Genk) y Yerry Mina (Everton) está el regreso de Oscar Murillo (Pachuca) y la novedad de Yeimar Gómez (Seattle Sounders), Stefan Medina tampoco puede jugar, pero Rueda no llamó a otro lateral derecho, se quedó con Daniel Muñoz, Yerson Candelo y como opción a Juan Guillermo Cuadrado. En el arco salió Aldair Quintana y llega Andrés Mosquera Marmolejo (DIM).

Volantes

Matheus Uribe sufrió una lesión y a Éder Álvarez Balanta no lo convocaron. En su reemplazo están como volantes de primera línea Víctor Cantillo (Corinthians) y Sebastián Gómez (Atlético Nacional). Juan Fernando Quintero no pudo estar por un acuerdo que hubo con su club en China y vuelve James Rodríguez (Al-Rayyan) como el '10'. Como extremo no fue llamado Luis Sinisterra y estará Diego Valoyes (Talleres).

Delanteros

De los atacantes no salió ninguno, continúan Falcao García, Duván Zapata, Rafael Santos Borré y Róger Martínez.

"Extras"

Vuelve Yairo Moreno (Pachuca) por lo que Colombia refuerza la lateral izquierda, ya están William Tesillo y Johan Mojica. En el sector del ataque es donde más sumó nuevos jugadores. Luis Fernando Muriel y Miguel Borja regresan y la gran novedad es Cristian Arango. Ante la falta de gol el técnico tendrá más de donde escoger.