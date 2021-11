El Pulso del Fútbol, 4 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de James Rodríguez nuevamente a la Selección Colombia y las polémicas que ha generado dentro de la opinión pública. César dijo: "Yo no lo hubiera convocado porque sé que no está en el 500% como dice Rueda y por otras razones personales que no se han visto muy bien, ni se han solucionado. Solo espero que aproveche esta convocatoria". Sobre el tema Óscar agregó: "Pienso que James le dará la solución de falta de generación de juego que tiene la Selección Colombia. Siempre he dicho lo mismo y estoy feliz por su convocatoria".

