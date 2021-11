El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la expulsión de James Rodríguez el fin de semana con el Al-Rayyan de Qatar y lo que implicará su comportamiento en esa jugada. César dijo: “A James Rodríguez le pegaron muchísimo en el partido del fin de semana. Lamentablemente James ha cometido errores en el último tiempo y su reacción fue muy fuerte, pero no creo que esa expulsión lo saque de la Selección Colombia”. Sobre el tema Óscar agregó: “Allá en Qatar los árbitros no protegen al buen jugador. Algunos dirán que no se puede convocar a la selección después de tal actuación, y para mí, Rueda no lo va a convocar”.

