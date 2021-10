Hora2022-Episodio 11: el debate con los candidatos

En el episodio 11 de la Hora2022, la hora de las elecciones, un espacio radial y de podcast de Caracol Radio y El País América, el debate con cuatro precandidatos a la presidencia de la república en el que se habló de su visión de país al abordar asuntos de coyuntura como seguridad; justicia; relaciones con Venezuela; desigualdad y demás asuntos que preocupan a los ciudadanos.

Lo que dicen los candidatos

Enrique Peñalosa, precandidato presidencial por el movimiento "Colombia Posible", planteó que su visión de país se concentra en buscar la forma de que más personas logren salir de la pobreza, generar empleo y más ingresos. De otro lado, planteó que asuntos como el de seguridad debe ser vital para garantizar inversiones y avanzar en aspectos como el turismo.

Frente a las relaciones con Venezuela, planteó que sí restablecería relaciones con Caracas, aclarando que cree que no es un buen gobierno, pero que se debe reconocer que es Maduro y no Guaidó, el presidente de ese país.

Para Federico Gutiérrez, precandidato presidencial por el movimiento "Creemos Colombia", la visión de país está concentrada en tres temas: pobreza y desigualdad; segundo, bajo crecimiento y productividad y tercero, fortalecer un Estado el cual cree que ha sido débil y que no garantiza ni seguridad física ni jurídica, "la gente está concentrada en quién le garantiza la vida, las libertades, luchar contra corrupción y la seguridad".

Planteó que la decisión de la CPI sobre el expediente de Colombia es un respaldo a las instituciones de justicia del país en el que se demuestra que se está a la altura de las organizaciones internacionales. Aunque destacó que claro que hay organizaciones criminales que violan los derechos humanos, sobre los cuales, cree que debe caer el peso de la justicia.

Frente a Venezuela, comentó que un Estado serio y que defiende la democracia como Colombia no puede tener relaciones con el régimen de Maduro, el cual cree que viola derechos humanos, es corrupta, narcotraficante y da albergue de criminales.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, destacó que la visión de país está concentrada en cambiar tres modelos fundamentales: el político el cual comenta que es clientelista y privilegia la "palanca" sobre el mérito; el económico, en el cual señala que hoy la mitad de los colombianos no participa, pues están en la informalidad y por último, el modelo de seguridad, el cual cree debe esta enfocado en la política social como mejor política criminal.

Afirmó que restablecería las relaciones con Venezuela de Estado a Estado a través de diálogos y la firma de un tratado en el que tanto Colombia como Venezuela se comprometan a desarrollar una política internacional que responda a los intereses de ambos.

Francia Márquez, precandidata presidencial del Pacto Histórico por el movimiento "Soy porque somos", planteó que su proyecto de país es poner a la vida en el centro, así como el fin de la guerra y la paz para las regiones. También destacó el papel de las mujeres al proponer una Colombia con una política desde el instinto del cuidado, y una plataforma económica centrada en la agroecología donde la seguridad alimentaria de los colombianos es el centro.

Frente a la decisión de la CPI y el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, comentó que valora el trabajo que se ha hecho desde la JEP, pero que recalcó que no pudo evitar sentir dolor cuando como víctima escuchó que se reconocía que en el país no había violación de derechos humanos. Por lo que resaltó que el mejor cumplimiento que se puede dar es garantizar el acceso a los derechos humanos, cubrir su demanda para que así no haya la necesidad de levantar la voz.