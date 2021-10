La tutela contra J. Balvin

El Consejo de Estado acaba de admitir para estudio una tutela contra el cantante J. Balvin por la canción Perra y entidades del Gobierno con el fin de proteger los derechos de las mujeres y la comunidad negra y afro.

¿Qué reclama este ciudadano y por qué interpone una tutela contra la canción?

Este ciudadano busca prohibir la canción "Perra" que vulnera los derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, honra y buen nombre. Denuncia que la letra es sexista, racista y machista.

¿Por qué involucra en la tutela a la Presidencia, el ministerio de Cultura y la consejería para la Equidad de la Mujer?

Porque según la tutela ninguna de estas entidades tomó medidas para defender los derechos que el tutelante siente que fueron vulnerados. Lo cual es un poco absurdo porque estas entidades del gobierno no tienen la facultad ni pueden censurar o bloquear una canción así no guste la letra.

¿Y la tutela tiene posibilidades de prosperar? ¿Podría suspender la canción?

Este es un interesante debate entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos a la honra, la dignidad, y el buen nombre.

Esa tutela no tiene posibilidades de prosperar, creo yo, porque la letra de la canción es genérica y no afecta a una persona individual que pueda sentir vulnerados sus derechos. La canción es grotesca, obscena, condenable, pero hace parte de la libre expresión artística. Podemos rechazar la canción, criticar a Balvin y Tokisha por cantarla o escribirla, y por estigmatizar y cosificar a la mujer, pero no podemos censurarla.

Porque, en esa línea, tocaría empezar a censurar la mitad de las letras del reguetón y el hip hop, donde su lírica es muchas veces explícita y llena de antivalores para muchos sectores de la sociedad. Pero así ofenda a muchos, hace parte de la expresión artística, de la libertad de expresión y de una democracia.