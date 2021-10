Preocupación por recolección de datos sensibles de periodistas por la UNP

Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, aseguró en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que junto a la periodista Clauia Duque, han manifestado preocupación por la recolección de datos sensibles por parte de la UNP.

"La UNP monitorea los vehículos de los protegidos con gps y en ellos hay detalles como direcciones de recorridos, tiempos, lo que hay es un control para que se haga un uso correcto de los mismos", aseguró.

Sin embargo, afirmó el director de la FLIP que no existe ninguna atorización para el uso y la recolección de los datos.

"Esto genera preocupación porque no se sabe cómo se están usando. La UNP no ha respondido de manera clara. La periodista Claudia Duque lleva más de 5 meses pidiendo información y no ha habido respuesta", aseguró.

Así mismo, Bock contó que durante un traslado que tuvo la periodista y del que nadie tenía conocimiento, llamaron a sus padres para decirles que ella había tenido un ataque en la carretera, dándoles la información de la ubicación exacta: "Fueron intimidaciones, pero nadie más tenía información sino el gps".

Resaltó que la información se está recogiendo en intervalos de 30 y 15 segundos con detalles que no están autorizados.