José Izquierdo: "Todo lo que se venga de ahora en adelante es ganancia"

José Heriberto Izquierdo, futbolista colombiano que, tras su participación en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección, fue víctima de múltiples lesiones, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre lo que fue su regreso a las canchas con el Brujas de Bélgica, equipo donde sus directivos, cuerpo técnico y aficionados lo ha arropado con su cariño.

El pereirano, quien reapareció el pasado viernes, expresó su alegría por su retorno. "Contento, es el resultado de todo este tiempo, de todo lo que se ha hecho, de todo el trabajo. Impresionado con el cariño de la gente, como me recibieron. Han pasado cuatro años y que ellos tengan ese cariño y ese recuerdo mío es impresionante".

Izquierdo explicó cómo se dio su retorno tras sus primeros días de entrenamiento: "no tenía planeado eso, con el tema de mis lesiones siempre utilizamos el término de un día a la vez, no teníamos un tiempo estimado de cuándo me iba a recuperar, venía trabajando bien. Un día antes del partido, no lo tenía previsto, tuve una conversación con el técnico, me pregunta cómo me siento, le dije que muy bien, me dice que él tenía pensado convocarme, que me ha visto bien en los entrenamientos, que estaba sorprendido, para mí fue sorpresa total".

Y agregó: "al otro día en el estadio, cuando entro, ni siquiera cuando entro, cuando estoy calentando y el público se levanta y empieza a cantar mi nombre es algo impresionante que uno no dimensiona".

En dicho partido se vio al jugador de 29 años con un megáfono y compartiendo con los aficionados, Izquierdo explicó en qué consistió dicho momento. "Es como un acto que siempre se hace en los partidos y es que el jugador que se destaque en el partido canta con los fans. Imagínate cómo será el cariño tan grande que en ese partido el jugador que hizo los dos goles terminó pasándome el megáfono y cantaron conmigo".

Tras su extenso proceso de recuperación, Izquierdo reflexionó: "a veces uno en la vida necesita demostraciones, digamos señales. Cuando llevas tanto tiempo en situaciones difíciles, estas demostraciones son un golpe emocional fuerte y le dan otra razón más para seguir luchando y darse cuenta que las decisiones que se están tomando están bien encaminadas, es un plus muy grande para mí y seguir con lo que se quiere. Es un gran paso para mí y todo lo que se venga de aquí en adelante es ganancia por todo lo que he vivido, contento por esto, fueron 15 minutos y ahora a seguir por más".

El exjugador del Once Caldas y el Deportivo Pereira agradeció al club belga: "esa confianza y lo que se está jugando el Brujas conmigo, en la situación en la que yo me encontraba era muy difícil apostar porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Esa es otra motivación que yo tengo de retribuirle a ellos toda esa confianza y eso que han hecho por mí".

De sus lesiones y lo más difícil que debió vivir, comentó: "es imposible resumirlo porque son muchas cosas, más por lo último que pasó. Perseverar, la parte mental es lo más importante, hay dos caminos: ese camino donde uno acepta las circunstancias y las situaciones, y ese camino donde uno no lo acepta y se hunde en la circunstancia; es esa decisión y ese pensamiento, un pensamiento que puede cambiar todo. Yo acepté la situación y luchar hasta el final, la parte mental ha sido fundamental en este viaje".

Finalmente, concluyó: "uno se complica mucho la vida, uno cuando tiene esta clase de situaciones difíciles aprende a valorar las pequeñas cosas, uno se vuelve más simple, se vuelve más alegre, aprende uno a valorar las cosas, el día a día y a aceptar las situaciones que no están en control de uno, que no dependen de uno. No quedarse pensando en lo que fue y lo que pudo ser".

Izquierdo disputó 11 minutos tras su regreso a las canchas con el Brujas en la Liga de Bélgica el pasado fin de semana; mientra que este martes reapareció y permaneció en el banco de suplentes en la derrota de su equipo 1-5 frente al Manchester City en la Liga de Campeones.