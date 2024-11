América, a reponerse ante Once Caldas en el Pascual: hora y cómo seguir

América de Cali Vs. Once Caldas por Liga colombiana / Colprensa

Este domingo 24 de noviembre, América de Cali y Once Caldas se enfrentarán en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 5:10 p.m., en un compromiso vital por la fecha 2 del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tres puntos, tras un inicio complicado en esta fase decisiva. América cayó 1-0 frente a Junior en Barranquilla, mientras que el Caldas igualó sin goles ante Deportes Tolima en casa.

El historial reciente favorece a los “Diablos Rojos”, que acumulan 10 victorias en los últimos 31 enfrentamientos directos, además de 14 empates y 7 triunfos para el conjunto de Manizales. En el último duelo, correspondiente a la fecha 19 del torneo, América se impuso con autoridad 3-0 en el Pascual Guerrero, obteniendo además la ventaja del punto invisible en estos cuadrangulares. Once Caldas, por su parte, no logra derrotar al equipo escarlata desde agosto de 2019, cuando se llevó una victoria 2-1 en el Palogrande.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera mostró solidez defensiva en el empate ante Tolima, pero enfrentó serios problemas en la elaboración de juego y la presión en el medio campo. Con la baja de Mateo García, quien aún se recupera de una lesión, el “Blanco Blanco” buscará corregir sus falencias y sumar su primer triunfo en los cuadrangulares. A pesar de haber cabalgado en la fase regular, Once Caldas atraviesa un preocupante bajón de rendimiento, con apenas 6 puntos sumados de los últimos 27 disputados.

Por su parte, América, último en el grupo tras su derrota inicial, confía en mantener su hegemonía en el Pascual Guerrero frente a Once Caldas. Los dirigidos por Jorge “Polilla” Da Silva saben que un nuevo traspié complicaría sus aspiraciones de avanzar a la final, por lo que saldrán con la obligación de hacerse fuertes en casa. Con ambos equipos bajo presión, el duelo promete intensidad y será determinante para sus aspiraciones en este tramo definitivo de la Liga colombiana.

