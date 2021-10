Día Mundial de la Alimentación Documental de ABACO, ‘Los Paisajes del Hambre’

Hoy 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación y desde La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO en esta fecha y durante todo el año se trabaja evitando que se boten los alimentos que no se logran comercializar, y antes de que se venzan o se dañen, poderlos redistribuir para las personas mas vulnerables del paíse, explica el Director Nacional de La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco; Juan Carlos Buitrago.

Hoy el 30% de los hogares de Colombia comen apenas 2 veces al día. / Getty

Para hacernos una idea del hambre que se vive en nuestro país, comenta el Director Buitrago: “en Colombia el 42% vive con ingresos per cápita promedio de 331 mil pesos mensuales, es decir 21 millones de personas tiene dificultades para tener alimentos, y de ellos 7,4 millones de personas tienen ingresos per cápita promedio de 145 mil pesos mensuales; en conclusión, no se tiene como comprar una canasta de alimentos”, agrega.

El documental busca que más personas tomen conciencia de la problemática y se sumen a la causa. / ABACO

La asociación trabaja desde distintos frentes y tiene entre varios de sus propósitos: hacer entender a nuestra población que no debemos desperdiciar los alimentos además que aquellos alimentos que no son consumidos, no se boten y logren llegar a las personas que pasan hambre. En Colombia se botan al año 9, 7 millones toneladas de alimentos, comenta Juan Carlos.

La Red de Bancos de Alimentos de Colombia tiene presencia con 24 sedes en distintas regiones del país. Mantiene alianzas con los diferentes eslabones de la cadena de abastecimiento. Trabaja con agricultores y con la industria. Este 2021, ha entregado 30 mil toneladas de alimentos y mejorado las condiciones nutricionales de 1, 2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los Paisajes del Hambre

La miniserie llamada, Los Paisajes del Hambre; es un proyecto audiovisual de La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO en alianza con Colombia Cuida a Colombia; que busca poner el tema de la inseguridad alimentaria sobre la mesa. El documental será transmitido por la televisión nacional y regional a partir del 5 de noviembre y consta de 5 capítulos, en los cuales se muestra la maravilla de nuestra biodiversidad, pero al mismo tiempo la realidad de hambre que se vive en muchas regiones de nuestro país.

Los bancos de alimentos necesitan de su gran aporte, usted puede dar alimentos, tiempo y/o dinero. Conozca de su trabajo y de la miniserie Los Paisajes del Hambre ingresando a:

www.abaco.org.co www.lospaisajesdelhambre.org

El Director Nacional de La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia Abaco; Juan Carlos Buitrago. en El Sabor de Colombia de Caracol Radio.