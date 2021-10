Hurtado y Murillo en la previa: "No es lo mismo jugar con público"

"Al tener una selección joven es una selección rápida que tiene mucha potencia, ataca mucho por los costados. Es una selección que cuando le da la oportunidad el rival es de transiciones rápidas, de mucha posesión de pelota y obviamente sin dejar de buscar hacer daño al arco contrario. En pelota quieta también tenemos jugadores que van muy bien por arriba", le dijo Iván Hurtado a El Alargue acerca de la Selección Ecuador.

El exdefensa ecuatoriano es el jugador que más veces vistió la camiseta de su selección. Hurtado fue dos veces campeón con Atlético Nacional, lo logró en el Apertura y Finalización 2007. Allí compartió con Elkin Murillo al que saludó cordialmente y lo llamó "hermano".

Murillo opinó sobre Ecuador: "yo te digo con el respeto que nos merecemos ambas selecciones que hay que mirar la tabla de posiciones. Ecuador en este momento nos lleva 1 punto. Esperemos que sea un partido muy atractivo para todos y pues cada quien defiende sus intereses. Va a ser un rival muy complicado, una selección muy joven, con mucha potencia, mucha velocidad".

Ecuador viene de caer ante Venezuela y Hurtado explicó: "es una situación que todavía no entendemos. No está costando, y mucho, entender cómo perdemos el partido de esa magnitud. Con todo el respeto de Venezuela, pero creo que era un partido que a raíz de que se le empezó a ganar, se lo pudo controlar, y pues no había ningún tipo de sobresalto. Venezuela no estaba haciendo un partido para ganar o nos estaba arrinconando".

Murillo habló sobre el técnico de la Tricolor: "Colombia gracias a Dios con la llegada del profe 'Rei' (Rueda) va encontrando su nivel, más allá de que faltan 2 o 3 piezas por ajustar, y falta que seamos un poquito más finos en ataque a la hora de terminar las jugadas".

Por último, el exfutbolista colombiano se refirió a Barranquilla: "Ojalá Dios quiera que aprovechemos la localia, no es lo mismo jugar sin público que jugar con público y está demostrado en los últmos partidos que el público hace pues que el calor en Barranquilla se sienta mucho más, no solamnete el calor de la temperatura, sino el calor humano y ese respaldo a la selección".