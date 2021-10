¿Se superó el aforo? Esta fue la asistencia al Metropolitano

Colombia empató sin goles ante Brasil y en el Metrpolitano se vivió una fiesta en las tribunas. Para este partido se aprobó el 75% del aforo en el máximo escenario de Barranquilla. El estadio cuenta con una capacidad de 46.692 personas por lo que podrían haber ingresado 35.019 personas.

Por televisión, videos en redes sociales y comentarios de algunos asistentes la constante fue: "el estadio está lleno". Aparte de eso se vio claramente como miles de personas no usaron el tapabocas, lo que era un requerimiento para la estadía en las tribunas.

Cada hincha debía presentar su certificado de vacunación y por eso algunas personas le restaron importancia al no uso del tapaboas. Hay que tener en cuenta que la vacunación no impide el contagio y que algunas expertos pronostican un cuarto pico en este mes de octubre.

Según algunos medios locales de Barranquilla la policía de la ciudad dio un parte de 31.390 personas que asistieron al Metropolitano, es decir, menos del 75%. Además, se habrían detectado 9.292 boletas fraudulentas o códigos QR que ya se habían utilizado.

Por ahora no hay un parte oficial de la Alcaldía de Barranquilla más allá de mostrar como un éxito los protocolos de ingreso y la vacunación de algunos asistentes. Sigue la discusión sobre cuántas personas entraron, si las cifras oficiales no están bien o simplemente es una "ilusión óptica" y el estadio parece lleno cuando no lo está.