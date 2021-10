Freddy Rincón: "La Selección Colombia no tiene un líder dentro del campo"

Freddy Rincón, columnista de El VBar de Caracol Radio, analizó el empate de Colombia 0-0 ante Brasil en Barranquilla, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El exjugador enfatizó que al combinado nacional le hace falta un líder en el campo de juego.

"El juego como tal, como pasó en el partido anterior, no es que se haya equivocado, tiene que ver con la actitud de los jugadores adentro de la cancha", comentó sobre el desarrollo del juego, principalmente en el primer tiempo.

Al respecto añadió: "los entrenadores preparan su táctica, pero ahí tiene que imperar alguien adentro de la cancha para cambiar, pero infelizmente yo vengo diciendo que la Selección no tiene un líder que haga ese cambio, falta comunicación dentro del campo de juego para hacer ese cambio".

Entretanto, de Wilmar Barrios y la labor de los volantes, explicó: "en la cuestión de los volantes hay un error muy grande. Wilmar Barrios es un jugador que te quita mucho balón, pero se le está dando mucho compromiso donde él no tiene virtud, él no es un jugador que genere juego. Ya que él hace el trabajo sucio, se necesita que otros volantes lo ayuden con la generación de juego, él trata de hacerlo porque no hay quien lo ayude con ese trabajo".

Y amplió su concepto sobre la falta de generación de juego del equipo: "Colombia tiene que generar más fútbol, de la forma como está jugando Colombia es muy difícil. Falcao y Duván tienen que salir a buscar la pelota, todo eso se le dificulta mucho para los delanteros. El delantero depende de los volantes y la generación de fútbol".

Mientras que de los elogios que han recibido algunos jugadores de la Selección de distintas partes del mundo, manifestó que ellos deben saber darle manejo a estos. "A veces se exagera en ciertas cosas, eso hace que prensa jugador o prensa club se perjudique un poco. Eso es una cuestión de manejo, cada jugador debe manejar sus cosas".