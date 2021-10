Alexis sobre Zapata: "La camiseta de la selección tiene un peso específico"

"Fue un juego muy difícil. Colombia regularmente en esa plaza no ha tenido buenos resultados y a mí me parece que el resultado fue muy bueno. Fue mucho mejor el resultado que el mismo nivel deportivo, pero creo que el planteo táctico y lo que se pretendía era muy bueno. Desafortunadamente hubo jugadores claves que no estuvieron en buen nivel. El profe Reinaldo está haciendo las cosas de manera muy correcta". le dijo Alexis García a El Alargue con respecto al partido ante Uruguay.

Acerca de Duván Zapata opinó el técnico de La Equidad: "la camiseta de la selección tiene un peso específico sobre la parte anímica de cualquiera y yo creo que un jugador tan grandioso como Duván (Zapata) no ha encontrado los caminos para la definición, para lo que tanto él ha sabido hacer y para lo que lo han contratado y le pagan mucho dinero. Ya la cuestión pasa por la ansiedad que por cualquier otro aspecto, tendrá que serenarse y el gol lo encontrará".

Alexis García también opinó del próximo duelo ante Brasil: "yo creo que Colombia tiene todos los elementos para jugarle un partido a Brasil de frente, a pecho descubierto. Tenemos los jugadores y la técnica para enfrentarlos con carácter. Lo más importante es no mirarlos en desventaja, tenemos todos los elementos para derrotarlos. Brasil es un buen equipo, pero ante Colombia no es invencible y tengo mucha fe en lo que pueda pasar en ese partido".

El chocoano explicó lo que él haría ante la 'canarinha': "Cuadrado contra Uruguay, con todo el cariño y todo el respeto, estuvo en muy mala noche. Cuando el equipo quiso coger la horma se equivocaba Juan Guillermo. Yo creo que Colombia puede hacer un 4-2-1-3. En ese 2, Lerma anda muy bien, lo mismo Barrios, y por delante puede estar Quintero y no poner dos delanteros, sino uno solo y 2 extremos. A Brasil lo que más le duele es que alguien tenga la osadía de manejarle la pelota y Colombia tiene con que hacerlo".

El exjugador de la Selección Colombia también analizó lo que será Ecuador: "me parece que ese partido es de más cuidado. Ecuador es un rival muy jodido, muy veloz, muy fuerte, que se defiende bien y que nos va a hacer más difícil los caminos".