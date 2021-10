Cuidado con la carne salida de los mataderos clandestinos

Un aumento incalculable de sacrifico clandestino de ganado se está presentando en varios puntos de Colombia, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores, el estatus sanitario del país y hasta el comercio internacional de la carne colombiana, según alertó la Asociación Frigoríficos de Colombia.

El presidente de este gremio, Álvaro Urrea, afirmó en Al Campo, de Caracol Radio, que esta práctica peligrosa está ocurriendo en muchos puntos del país, sin que hasta ahora se encuentren en el Gobierno ni en las demás autoridades decisiones para combatirla.

Relató que, por bajar costos, en muchos sectores sacrifican el ganado en potreros, a orillas de los ríos, en lotes y en establecimientos clandestinos sin tener las normas sanitarias adecuadas, los procesos de frío y demás parámetros establecidos, pero adicionalmente no pagan impuestos ni son vigilados por las autoridades.

El señor Urrea añadió que en algunos poblados e incluso en Bogotá se ven ventas de carne en condiciones precarias que no deberían existir. Añadió, sin embargo, que en muchos municipios se ha avanzado para erradicar esta práctica, pero fue enfático en que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto y no trasladar al consumidor la responsabilidad de establecer cuál es la carne que no tiene problema y cuál la que podría afectarlo.

En la entrevista con Al Campo, que puede escuchar en el audio anexo, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación Frigoríficos de Colombia, habló sobre las gestiones realizadas ante el Gobierno y precisamente la próxima semana habrá una reunión para buscar avances en la solución de estos problemas generados por los sacrificios clandestinos de ganado.