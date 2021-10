Mi Banda Sonora con Silvia Corzo

A través de canciones, la periodista, escritora y conferencista santandereana Silvia Corzo compartió sus historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

La feé - Zaz

Moonson - Amber Mark

What about us – Pink

I am - Paz

Better days - Eddie Vedder

Slow Grenade - Ellie Gouldin & Lauv

Gayatri mantra - Deva Premal

Cuando te beso - Juan Luis Guerra

Girls like you - Maroon 5

Don’t stop Believing’ – Journey

Hoy - Rossana & Chocquibtown

Yo vengo a ofrecer mi corazón- Fito Páez

Lovesong - versión de Adele

Somebody to love – Queen

Photograph - Ed Sheeran