Los Galanes de hoy no son el gran Galán que conocimos: Clara López

La política colombiana Clara López está de lanzamiento y justamente durante este viernes presentará su libro 'Rebelde con Causa'. Un texto que tuvo que ser aplazado porque López se contagió de COVID-19, lo que causó grandes afectaciones en la salud de la excandidata.

En diálogo con 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, habló sobre su trayectoria política y sin titubeos manifestó haberse equivocado al apoyar la candidatura presidencial del exnegociador del Gobierno Humberto de La Calle. "Pensaba que para una transición hacia un gobierno alternativo el mejor candidato era De La Calle, pero no tuvo apoyo... su partido lo dejó solo y la población no estaba encaminada a este tipo de política".

Ahora bien, sobre esta candidatura afirmó que está apoyando a Gustavo Petro porque "por primera vez hay una lista en la que por cada hombre va enseguida una mujer. Al ser una lista cerrada, la bancada será mitad hombres, mitad mujeres".

En su libreo, López también se refirió a las dificultades de hacer política agrengando que ,"la gente no entiende las dificultades las presiones de los factores reales del poder". Y por supuesto, manifestó que siempre hay gran desilución por las promesas inclumplidas en los gobiernos.

Sobre el Nuevo Liberalismo, López tajantemente agregó que las nuevas tendencias políticas no tienen nada que ver con lo que se vivió en el país anteriormente. "El Nuevo Liberalismo de hoy es muy distinto. Los Galanes de hoy no son el gran Galán que conocimos"