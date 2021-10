El Pulso del Fútbol, 4 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los resultados sorpresivos del balompié mundial y la reducción entre las brechas de algunos equipos. César dijo: “Perdieron el fin de semana, varios de los equipos más grandes del mundo, se cayó el favoritismo. No es difícil que un equipo chico juegue a la defensiva y le gane a un equipo de mayor categoría”. Sobre el tema Óscar agregó: “Excelente su editorial, pero creo que no hay que comparar al Bayern Múnich o al Real Madrid con Nacional y Boca Juniors. Son grandes, pero no hay comparación”.

