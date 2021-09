Federico Gutiérrez pide coherencia a Alejandro Gaviria tras declaraciones

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el candidato presidencial, Federico Gutierréz llamó a la coherencia a Alejandro Gaviria tras sus recientes declaraciones en una entrevista.

"Lo que estoy pidiendo es respeto para los demás. Alejandro decía cosas positivas mías y después en otros escenarios dijo otra cosa. Lo que uno cree lo defiende", dijo

En el video publicado por Federico Gutiérrez en su cuenta de Instagram, el candidato explicó que se encuentra sorprendido por los recientes cambios de opinión de Gaviria con quien sostuvo conversaciones en meses anteriores.

"Alejandro me atacaba, que yo era una especie de facho porque me preocupaba por la seguridad. Alejandro dice que él no hablaba conmigo desde hace un año y la última vez fue el 16 de julio, en una llamada telefónica, fue una discusión de país corta, él todavía no había tomado la decisión de ser candidato", contó

Expresó que en la conversación le manifestó que respetaba sus ideas y que Alejandro expresó lo mismo.

"Lo que hagas en privado lo debes sostener en público. Por eso quedé sorprendido. Alejandro es una buena persona, que no deje de serlo por agradar a ciertos sectores políticos", afirmó.

Sin embargo, Gutiérrez enfatizó en que en este momento se debe pensar es en el país, pues el país tiene riesgo democráticos y reiteró que: "Alejandro dice que nunca sería aliado de Federico, pero ojalá el tiempo no castigue la lengua".